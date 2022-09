Silent Hill 2 Remake: le prime immagini sembrano essere trapelatate online

Le prime immagini del presunto Silent Hill 2 Remake sembrano essere trapelate online, riportate da alcuni leaker come Andrew Marmo su Twitter, riferite a quello che dovrebbe essere il gioco di Bloober Team sviluppato in collaborazione con Konami.

Come si conviene a delle immagini "leak", anche queste sono ovviamente di qualità bassissima, coperte da scritte enormi e non facilmente comprensibili. Tutto come da regolamento, compreso il fatto che potrebbero essere rimosse da un momento all'altro, dunque guardatele (o almeno cercate di farlo) prima che scompaiano (a questo indirizzo su ResetEra dovrebbero essere visibili tutte e tre).



Contrariamente alle immagini emerse in precedenza, che sembravano riguardare studi su ambientazioni, particolari e artwork, queste sembrano derivare dal gameplay, in quanto vi si intravede il protagonista di spalle (Harry Mason, sembrerebbe) tratte proprio da momenti di gioco.

L'inquadratura sembra essere quella tipica in terza persona da dietro il protagonista, che si ritrova ad esplorare ambientazioni opportunamente desolate, in perfetto stile Silent Hill. La risoluzione è davvero molto bassa per riuscire a capirci qualcosa, ma se non altro l'atmosfera sembra andare nella giusta direzione, mentre l'impostazione pare riprendere quella tradizionale ma con un aggiornamento verso quella stabilita anche dai remake di Resident Evil.

Tutto questo rientrerebbe nella voce di corridoio che vuole il nuovo Silent Hill annunciato a settembre, forse proprio durante il Tokyo Game Show 2022, visto che Konami ha parlato del ritorno di una serie molto amata in tale occasione. Ovviamente potrebbe anche essere un semplice falso e non sarebbe nemmeno la prima volta per il soggetto in questione, anche se il fatto che ci sia un Silent Hill in sviluppo presso Bloober Team, studio autore di The Medium e Layers of Fear, sembra essere ormai quasi una certezza.