Dopo sette anni di sviluppo, la versione rimasterizzata di Silent Hill 2 è pronta

Finalmente, dopo sette anni di sviluppo, l'edizione rimasterizzata di Silent Hill 2 è pronta . No, non stiamo parlando del remake realizzato da Bloober Team, ma proprio di un'edizione migliorata del gioco originale realizzata dai fan. Quindi, se possedete una copia originale di Silent Hill 2, potete scaricare l'Enhanced Edition e giocarci in una veste completamente rinnovata , capace di sfruttare l'hardware più moderno.

Opera dei fan

Badate bene che non stiamo parlando dell'edizione PlayStation 2, ma della famigerata edizione PC, che era piagata da più di qualche problema in origine (Konami all'epoca non considerava moltissimo la piattaforma).

Silent Hill 2 è ora giocabile in alta definizione

Tra i numerosi miglioramenti apportati all'originale del 2001, l'Enhanced Edition rende il gioco compatibile con l'hardware moderno. È possibile quindi giocare a Silent Hill 2 in alta definizione, con caratteri ingranditi, widescreen, 60 fps, ombre migliorate e supporto migliorato per mouse e controller. Insomma, finalmente Silent Hill 2 può dare il meglio di sé anche su PC, nonostante gli anni passati dal lancio.

In verità l'Enanched Edition è disponibile da tempo, ma ha ricevuto numerosi aggiornamenti e ora viene considerata definitiva. L'ultima patch ha riempito alcuni vuoi nell'ambiente, ha sistemato alcune risorse 3D, ci sono dei nuovi riflessi della torcia elettrica e dell'acqua, che risolvono alcuni glitch, e sono stati introdotti dei FMV a 60fps. Si tratta della patch finale, che chiude il progetto. In merito, il team di Silent Hill 2: Enhanced Edition ha spiegato in un messaggio: "Dopo aver lavorato al progetto per quasi sette anni, siamo soddisfatti perché tutto ciò che volevamo realizzare è stato infine ottenuto".