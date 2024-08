I Lannister firmerebbero una petizione per rigirare l’ottava stagione di Il trono di spade

Come ben saprete, molti fan sono stati delusi dall'ottava stagione (l'ultima) di Il trono di spade. Meno noto è il fatto che anche alcuni attori della serie TV, in particolare due Lannister, firmerebbero un'eventuale petizione per rigirarla.

Sono passati cinque anni dalla fine della serie, composta in totale da 73 episodi. Essendo una delle opere televisive più chiacchierate e di successo di tutti i tempi, è normale che se ne parli ancora, in particolare dell'ultima stagione, per molti la più deludente. A condividere questo pensiero è anche Charles Dance, l'attore che ha interpretato Tywin Lannister per quattro stagioni, cui non è piaciuto il finale dello show.