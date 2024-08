Uno stranissimo titolo per Dreamcast è stato finalmente tradotto in inglese dai fan

Birdcage of Horrors (conosciuto anche come Grauen no Torikago) è uno strano titolo per SEGA Dreamcast che è stato finalmente tradotto in inglese dai fan. A occuparsene sono stati il modder Derek Pascarella e un gruppo di traduttori che includono Anonymous, T_Chan e Walnut.

Birdcage of Horrors è un titolo poco noto che, immaginiamo, potreste non conoscere (non lo conoscevamo nemmeno noi, a dirla tutta). Non è un gioco vero e proprio, ma un "i-dra" o "dramma online", ovvero un giallo horror esclusivo per il Giappone, sviluppato da Sega e ASCII Entertainment e disponibile come parte del servizio online Dreamcast Direct.