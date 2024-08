Alcuni sembrano non sapere che Terry Bogard e Ryu sono praticamente fratelli

Capcom ed SNK sono da sempre rivali nell'ambito dei picchiaduro, nonostante le molte collaborazioni. Con il recente annuncio della Capcom Fighting Collection 2 molti si sono lamentati per la presenza di Terry Bogard contro Ryu sulla copertina (in tanti avrebbero preferito Kyo, un altro personaggio iconico dei picchiaduro di SNK, protagonista di fatto dei primi King of Fighters), senza sapere che si tratta praticamente di una riunione di famiglia, considerando che condividono lo stesso autore. Quindi non è solo la presenza nella raccolta di Capcom vs. SNK Pro e Capcom vs. SNK 2 a giustificare la scelta, ma anche l'aver voluto riconoscere che in fondo le due serie condividono molto di più di quanto si creda.