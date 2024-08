Capcom Fighting Collection 2 annunciata al Nintendo Partner Direct, trailer e periodo di uscita

Approfittando della vetrina offerta dal Nintendo Partner Direct di oggi pomeriggio, Capcom ha presentato la Capcom Fighting Collection 2, una nuova raccolta che include 8 grandi classici del genere picchiaduro dall'enorme catalogo della compagnia giapponese.

Vediamo subito l'elenco dei giochi inclusi:

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 UPPER

Project Justice

Power Stone

Power Stone 2

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein

Come per la raccolta precedente, anche questa volta sono presenti degli extra, inclusa una galleria con bozzetti e illustrazioni e un lettore musicale con le colonne sonore di tutti i titoli. Non mancheranno anche delle funzionalità aggiuntive, tra cui le opzioni EX, la modalità allenamento, la possibilità di salvare in qualsiasi momento, le special attivabili con un pulsante, filtri aggiuntivi e il rollback netcode per i match online.