Marvel vs. Capcom e Capcom Fighting Collection 2 arriveranno anche su Xbox, confermate entrambe le raccolte

Buone notizie per gli utenti Xbox da parte di Capcom: la casa di Osaka ha recentemente confermato in via ufficiale che le sue raccolte di picchiaduro classici, ovvero Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics e Capcom Fighting Collection 2 arriveranno anche sulle console Microsoft.

Dopo "discussioni tecniche" con Microsoft

In ogni caso, non ci sono spiegazioni più precise ma c'è la conferma dei due titoli in arrivo su Xbox One e Xbox Series X|S, sebbene ancora senza una data di uscita fissata. Il periodo previsto per il lancio su Xbox è ancora un indefinito 2025, in attesa di ulteriori spiegazioni.



Come potete vedere qui sopra, il messaggio di Capcom pubblicato X parla proprio di "discussioni tecniche con i nostri partner presso Microsoft", e la cosa potrebbe proprio corrispondere a quanto era emerso nelle voci di corridoio, con la casa di Redmond che sembrava fosse intervenuta in prima linea per supportare gli sviluppatori nell'adattamento delle raccolte su Xbox.

Ricordiamo che Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics contiene i seguenti giochi:

X-Men: Children of the Atom

Marvel Super Heroes

Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes

Marvel Super Heroes vs. Street Fighter

X-Men vs. Street Fighter

The Punisher

Mentre Capcom Fighting Collection 2 contiene questi titoli: