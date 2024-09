Dragon Age: The Veilguard torna a mostrarsi in 22 minuti di gameplay esplosivo

Come promesso e annunciato nella giornata di ieri, Bioware ha pubblicato un lunghissimo video di gameplay di Dragon Age: The Veilguard, che mostra più di 22 minuti di gioco . Il filmato, concesso in esclusiva a IGN.com, mostra praticamente tutti i sistemi principali (e non solo), compreso il tanto chiacchierato sistema di combattimento , che nel caso viene spremuto di più rispetto a quanto visto nei materiali precedenti.

Tanti dettagli

Inoltre, il gameplay è commentato dagli sviluppatori di Bioware, che spiegano nel dettaglio tutto quello che è visibile sullo schermo, compresi alcuni particolari su cosa ci si può attendere esplorando il mondo di gioco e su come si gestiscono i compagni di squadra per sfruttarne al meglio le caratteristiche.

Insomma, se siete anche solo incuriositi da Dragon Age: The Veilguard è sicuramente uno spettacolo da guardare, anche se vi avvertiamo che ovviamente contiene alcune anticipazioni, considerando che è gameplay registrato in presa diretta.

Viene quindi confermato quanto svelato durante una recente sessione Q&A, ossia che l'azione sarà ricchissima di elementi da tenere in considerazione e che il gioco sembra essere particolarmente ricco di contenuti e sfaccettature. Vedremo se questi 22 minuti di gameplay riusciranno a convincere gli scettici.

Per il resto, vi ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5. Sarà disponibile a partire dal 31 ottobre 2024, ossia tra circa due mesi. Se volete saperne di più, leggete il nostro recente speciale in cui vi raccontiamo del gioco e della nascita di una nuova Bioware.