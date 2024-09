Uno streamer cammina letteralmente da un angolo all'altro di Skyrim in diretta: ecco l'impresa

Qualcuno però si è focalizzato sul "camminare", forse la parte alla quale molti giocatori non fanno particolarmente caso, e si è chiesto quanti passi sono necessari per passare da un angolo all'altro della mappa di Skyrim. Intendiamo letteralmente camminare, nella vita reale.

The Elder Scrolls V: Skyrim è molte cose. Un gioco di ruolo pieno di opzioni per personalizzare il proprio personaggio. Un'avventura fantasy a base di draghi, magia e strane congreghe nelle quali si può diventare capi di un'accademia magica senza saper usare magie. Sopratutto, però, è un gioco ambientato in un ampio mondo nel quale si può camminare a lungo, trovando missioni, dungeon e nuovi scontri.

L'impresa del giocatore di Skyrim

Come potete vedere in un video velocizzato qui sotto, il content creator ShakeMistake ha iniziato a camminare da Riften a Solitude, due città molto lontane tra loro, le più distanti per la precisione. Non l'ha fatto però inclinando la levetta del controller o premendo un tasto della tastiera. L'ha fatto camminando di fronte alla propria postazione da gioco con il supporto dell'app Stepl, la quale trasforma un passo eseguito nella realtà in movimento del personaggio.

In totale sono servizi 14.052 passi per camminare da un angolo all'altro di Skyrim. La parte più curiosa è che il content creator ha anche chiesto ai propri fan se veramente volevano vederlo fare qualcosa del genere, visto che probabilmente avrebbe richiesto ore. Chiaramente la risposta è stata sì e in totale sono servite poco più di due ore.

Bisogna precisare anche che ShakeMistake ha disattivato l'IA dei nemici, così che questi non lo attaccassero durante il viaggio. A cosa serve questa sfida? A nulla, ovviamente, se non creare contenuto e permettere di vedere esattamente quanti passi e quanto tempo sono necessari.

Vi lasciamo infine a un video che mostra gli enormi progressi fatti da Skyblivion, il remake di Oblivion fatto con il motore di Skyrim.