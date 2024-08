Kit Harington dà una spiegazione per i problemi della stagione finale de Il Trono di Spade

Non si è però limitato a criticare il risultato ottenuto da HBO, ma ha dato anche una motivazione per quanto accaduto .

Le parole di Kit Harington sul finale de Il Trono di Spade

Secondo Kit Harington, la rovina della Stagione Finale de Il Trono di Spade è stata la profonda stanchezza del cast e della troupe: "Ognuno ha diritto alla propria opinione. Penso che siano stati commessi degli errori, a livello di storia, forse verso la fine", ha dichiarato Harington a GQ. "Penso che ci siano state delle scelte interessanti che non hanno funzionato del tutto".

Due regine si scontrano in House of the Dragon

"Penso che se c'è stato un difetto con la fine della serie, è che eravamo tutti così fottutamente stanchi che non avremmo potuto continuare più a lungo", ha spiegato Harington. "E quindi capisco che alcuni abbiano pensato che sia stato affrettato e potrei essere d'accordo con loro. Ma non sono sicuro che ci fosse un'alternativa. Guardo le foto di me in quell'ultima stagione e sembro esausto. Sembro spento. Non avevo la forza di fare un'altra stagione".

Non è la prima volta che si sottolinea che il finale de Il Trono di Spade sia stato affrettato, anche l'attore di Varys - Conleth Hill - ha affermato in passato che la serie finale è stata realizzata troppo rapidamente e di essere dispiaciuto per il modo in cui il suo personaggio è stato usato.

La saga continua comunque con House of the Dragon (che Harrington si rifiuta di guardare, ha svelato) e presto con un nuovo prodotto, A Knight of the Seven Kingdoms: ma questa serie TV ha "un tono diverso" rispetto a Il Trono di Spade.