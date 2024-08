Marvel Rivals sarà alla Opening Night Live della Gamescom e una immagine suggerisce cosa svelerà

Marvel Rivals è attualmente in fase beta chiusa e sta convincendo molti giocatori e appassionati di eroi dei fumetti. Ovviamente è un gioco pensato per essere continuamente aggiornato quindi quanto visto fino a questo momento è solo una parte di quanto sarà possibile vivere in futuro.

Parlando proprio di aggiornamenti e novità, sappiamo ora quando potremo scoprire qualcosa di più riguardo a Marvel Rivals: alla Gamescom 2024.