Cosa Marvel Rivals può imparare da Overwatch 2 e viceversa

Cosa Marvel Rivals può imparare da Overwatch 2

Marvel Rivals ha apportato delle migliorie sostanziali in fatto di bilanciamento tra la sua alpha e la sua beta, ma soffre ancora di molti dei problemi che hanno messo i bastoni tra le ruote al primo Overwatch quando è uscito. Il primo sono le situazioni di stallo interminabile che si creano in alcuni punti delle mappe e che sono risolvibili solo da due o più ultimate simultanee da parte di una delle due squadre, il famoso "poke at the choke". Soprattutto nelle mappe con il carico da trasportare questo problema è evidente e non ha una soluzione alternativa all'aspettare una finestra in cui la squadra in attacco picchia molto più forte di quella in difesa.

Il design delle mappe di Marvel Rivals ha un problema che gli sviluppatori potrebbero facilmente risolvere guardando a cosa ha fatto Blizzard di recente

Questo è sia un problema di design delle mappe, che non offrono abbastanza vie di ingaggio alternative, sia un problema di bilanciamento, perché troppi personaggi, in un modo o nell'altro, possono resuscitare i loro alleati. Overwatch ha rimosso il ritorno in vita di massa di Mercy per un motivo, lo stesso per il quale ha messo la sua resurrezione singola dietro un tempo di ricarica infinito: vedere una bella giocata che porta a quattro o cinque eliminazioni distrutta da una singola ultimate causa un oceano di frustrazione.

Limitare i ritorni in vita rende l'esperienza di gioco leggermente più rischiosa, ma infinitamente più fluida: così si evita di rimanere tre o quattro minuti attorno alla stessa porta aspettando che due o tre ultimate simultanee rompano la linea difensiva. Essendo un gioco in terza persona, poi, è innegabile quanto sia fastidioso mettersi a sparare ai personaggi che volano, soprattutto su console, e sembra quasi che metà del cast di Marvel Rivals possa volare in un modo o nell'altro. Se non è possibile rimuovere alcune di queste abilità perché fanno parte dell'identità del personaggio, è imperante allungare i tempi di ricarica per attivarle o inserirli del tutto visto che alcuni personaggi proprio non li hanno.

La quantità di personaggi volanti in Marvel Rivals è un problema soprattutto su console dove il movimento non è così fluido

L'ultima grande gatta da pelare per Marvel Rivals è il potere che hanno fin troppi personaggi di disabilitare completamente un avversario per diversi secondi. I giocatori di Overwatch hanno ancora gli incubi sulla capacità di Mei di congelare gli avversari semplicemente con il fuoco primario o sulla vecchia granata di Cassidy che, se ti prendeva, equivaleva a morte certa. Marvel Rivals, invece, ha deciso di raddoppiare la quantità di interazioni che disabilitano i personaggi raggiungendo picchi di puro caos come con la ultimate di Jeff the Land Shark che può togliere da uno scontro anche tre avversari e buttarli fuori dalla mappa.

Questo modo di progettare eroi e abilità rende il bilanciamento competitivo praticamente impossibile perché trasforma gli eroi che spengono i personaggi avversari in scelte obbligate e le partite si trasformano o in stalli di protezioni e cure, o in un battle royale in cui vince l'ultimo che non viene stordito, addormentato o mangiato da uno squalo. Se la rimozione di quasi tutte queste abilità sarebbe preferibile, ma infattibile, possiamo almeno auspicare il trattamento che gli ha riservato Blizzard: una drastica riduzione della loro durata e un più alto requisito in termini di mira per portarle a termine.

Le abilità speciali ottenibili dalle sinergie tra due eroi sono uno dei guizzi di unicità migliori di Marvel Rivals

Tanto Marvel Rivals ha da imparare dagli otto anni di vita di Overwatch, quanto ha Overwatch dalla freschezza e dalle nuove idee (come le abilità sinergiche tra due eroi) di Marvel Rivals. Guardandosi, infatti, i due giochi potrebbero non solo trovare una soluzione ai loro problemi più pressanti, ma anche riuscire a identificare ciò che li rende unici e appetibili per il rispettivo pubblico.