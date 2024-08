La classifica Steam di questa settimana include delle novità, ma la prima posizione è scontata

Puntuale come ogni martedì mattina è arrivata la classifica dei giochi e hardware più venduti su Steam, stilata in base ai ricavi in dollari e senza free-to-play nell'equazione. Considerando le grandi aspettative, non stupisce vedere al primo posto Black Myth: Wukong prima del lancio ufficiale in programma per il 20 agosto, seguito dai sempreverdi Steam Deck ed Elden Ring.

Ci sono anche un paio di nuovi ingressi nella top 10 e ritorni di fiamma. In particolare ci riferiamo a Warhammer 40.000: Space Marine 2 al quarto posto, con i preorder che pare stiano andando bene dopo le ultime novità e i trailer pubblicati in vista della pubblicazione in programma per il 9 settembre. L'altra new entry è Five Nights at Freddy's: Into the Pit, il nuovo capitolo della serie survival horror pubblicato il 7 agosto e caratterizzato da un inedito formato a scorrimento laterale e grafica in pixel art.