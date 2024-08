L'attore di Jon Snow si rifiuta di guardare House of the Dragon, svela in una intervista

House of the Dragon - spin-off de Il Trono di Spade - è una delle serie TV più popolari del momento ed è da poco arrivata alla fine della seconda stagione. Molti non vedono l'ora di scoprire cosa succederà nella terza, ma tra questi non vi è l'attore di Jon Snow, Kit Harington .

Le parole dell'attore di Jon Snow

"Non riesco a guardarlo, credo di averci passato troppo tempo sopra", ha detto Harington. Ma nonostante non sia uno spettatore, la star augura comunque ogni bene al cast e alla troupe, aggiungendo: "Ho sentito che è meraviglioso e che sta andando molto bene, ma non credo che guarderò mai quella serie".

I draghi dei Targaryen sono centrali nella serie TV

Parlando invece della serie nella quale ha recitato, l'attore di Jon Snow afferma: "Non credo che guarderò di nuovo Il Trono di Spade per molti anni, ci sono voluti alcuni anni per metterlo nello specchietto retrovisore".

Ricordiamo che la serie prequel de Il Trono di Spade si svolge quasi 200 anni prima degli eventi della serie precedente, quando i fratelli Targaryen si contendevano il Trono di Spade causando una guerra civile nota come la Danza dei Draghi.

È inoltre in arrivo un altra serie spin-off chiamata A Knight of the Seven Kingdoms di cui abbiamo appena visto un trailer. Infine, George R.R. Martin - ovvero lo scritto dei romanzi - ha riconfermato che dietro le quinte sono in preparazione sette spin-off televisivi, quattro dei quali animati.