Disney spiega perché sta puntando sui giochi e parla di nuovo del progetto da 1,5 miliardi con Epic Games

Ricordiamo che a febbraio Disney ha investito altri 1,5 miliardi di dollari in Epic Games per creare un "nuovo universo persistente" in cui i fan di Disney possano "giocare, guardare, fare acquisti e impegnarsi" con personaggi e contenuti dei marchi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e Avatar, tra gli altri. Disney ed Epic hanno anche sottolineato la possibilità per i fan di "creare le proprie storie ed esperienze" e di condividere contenuti tra loro.

Disney ha discusso alcuni dei suoi piani per i prodotti videoludici in un nuovo report, nel quale si cita anche l'accordo tra la compagnia ed Epic Games per la creazione di contenuti per Fortnite, affermando che l'azienda spera di offrire nuovi giochi "trasformativi".

Le nuove dichiarazioni di Disney

"Stiamo raggiungendo i consumatori in modi nuovi e innovativi, come la collaborazione con Epic Games per unire gli amati marchi e franchise Disney con il popolarissimo Fortnite in un nuovo universo di giochi e intrattenimento in continua trasformazione", ha dichiarato la società.

Disney ha poi affermato che il suo business per i videogiochi su licenza è il "più grande al mondo". L'accordo con Epic Games ne è un altro esempio, a loro dire.

Per quanto riguarda il motivo per cui Disney sta investendo così tanto nei videogiochi, l'azienda ha dichiarato che sta cercando di sfruttare il "cambiamento del settore verso ecosistemi di gioco convergenti". Disney rivelerà le prossime iniziative al D23 che si terrà il prossimo fine settimana ad Anaheim, California (USA).

Per quanto riguarda i progetti già in corso, attualmente sono in lavorazione numerosi giochi su licenza Disney realizzati da team esterni, tra cui Indiana Jones e l'antico Cerchio di Microsoft, Star Wars Outlaws di Ubisoft, Star Wars Hunters di Zynga e Disney Pixel RPG di GungHo Online, solo per citarne alcuni.