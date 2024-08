Il trailer per data di uscita e aggiornamento di The Lord of the Rings Return to Moria su Steam e Xbox

Lo sviluppatore Free Range Games e l'editore North Beach Games hanno annunciato la data di uscita di The Lord of the Rings: Return to Moria in versione Steam e in versione Xbox Series X | S. Il gioco sarà disponibile su queste due piattaforme dal 27 agosto. Inoltre, in tale data sarà pubblicato anche un nuovo aggiornamento che introduce varie novità.

Era già disponibile su Epic Games Store dal 24 ottobre 2023 e su PlayStation 5 dal 5 dicembre 2023.