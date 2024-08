Un trailer per A Knight of the Seven Kingdoms, nuovo spin-off de Il Trono di Spade

HBO ha pubblicato nelle scorse ore un teaser trailer di A Knight of the Seven Kingdoms, il nuovo spin-off de Il Trono di Spade che farà il proprio debutto sulla piattaforma streaming Max nel corso del 2025.

Nel video ci viene presentato il cavaliere interpretato da Peter Claffey, Ser Duncan the Tall, protagonista dello show insieme all'Aegon V Targaryen di Dexter Sol: una coppia che a quanto pare diventerà famosa con il nome di Dunk and Egg.

Gli eventi di A Knight of the Seven Kingdoms si svolgeranno un secolo prima rispetto alla storia de Il Trono di Spade e seguiranno le vicende di questi due improbabili eroi che vagano per Westeros: un giovane e ingenuo cavaliere e il suo minuscolo scudiero.

"In un'epoca in cui la stirpe dei Targaryen detiene ancora il Trono di Spade e il ricordo dell'ultimo drago non è scomparso dalla memoria dei viventi, grandi destini, potenti nemici e pericolose imprese attendono questi improbabili e impareggiabili amici", si legge nella sinossi ufficiale.

La serie televisiva si basa sui tre racconti di George R.R. Martin che troviamo nella raccolta Il Cavaliere dei Sette Regni, ovverosia Il Cavaliere Errante, La Spada Giurata e Il Cavaliere Misterioso, pubblicati fra il 1998 e il 2010.