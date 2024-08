Il nuovo trailer di The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom offre un tour di Hyrule

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom , in cui offre una panoramica delle varie ambientazioni del gioco che esploreremo in questa nuova avventura, che per la prima volta vivremo nei panni della principessa Zelda.

Il potere della Sincronia e viaggi a cavallo

Il tour prosegue presentando il Vulcano di Oldin, con dirupi scoscesi e fiumi di magma che rendono l'esplorazione impervia, ma che ospita anche un allegro villaggio alle sue pendici. La Giungla di Firone, invece, è un labirinto verdeggiante in cui faremo la conoscenza dei cespugli Deku.

Insomma, una grande varietà di ambientazioni per quello che sembra un mondo di gioco piuttosto vasto. Per fortuna, per velocizzare gli spostamenti potremo usare dei cristalli per il teletrasporto o montare in sella al cavallo di Zelda.

Il filmato pone l'accento anche sui vari incarichi principali e opzionali che dovremo completare durante il nostro viaggio, tutti elencati in un comodo diario di viaggio che permette di tenerne traccia con facilità.

Ci vengono offerti anche ulteriori dettagli sui mezzi a disposizione di Zelda in questa avventura. Oltre alla possibilità di creare replice di oggetti e nemici, la nostra eroina potrà fare conto della del potere della Sincronia per far sì che gli oggetti, anche grossi macigni apparentemente inamovibili, seguano i suoi movimenti, offrendo una grande varietà di modi differenti di approcciare ostacoli, puzzle e combattimenti.

Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Echoes of the Wisdom sarà disponibile dal 26 settembre in esclusiva per Nintendo Switch. In attesa di saperne di più, l'ESRB ha suggerito che nel gioco forse potremo vestire anche i panni di Link.