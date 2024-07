In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom giocheremo anche nei panni di Link? L'ESRB offre un indizio

La rating board statunitense infatti afferma che i giocatori potranno "usare arco e frecce" nei panni di Link . L'idea dunque è che potremo comandare l'eroe di Hyrule in determinate porzioni di gioco oppure nel prologo, con Zelda che comunque sarà il personaggio principale e sui cui ruotano tutte le dinamiche chiave del gameplay di duplicazione di oggetti e mostri per superare gli ostacoli presenti nelle ambientazioni.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom è il primo gioco della serie in cui la principessa Zelda sarà la protagonista , ma ciò non significa necessariamente che non potremo vestire anche i panni di Link , perlomeno stando alla descrizione offerta dal gioco dall'ESRB, l'ente di classificazione dei videogiochi negli Stati Uniti.

La descrizione dell'ESRB

Più nello specifico, la descrizione dell'ESRB recita: "È un gioco d'avventura in cui i giocatori assumono il ruolo di Zelda nel tentativo di dissipare le fratture in tutta Hyrule e salvare Link. Da una prospettiva a ¾, i giocatori esplorano vari ambienti mentre combattono nemici stilizzati (ad esempio, umani, creature)."

Zelda impara a duplicare un letto in The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

"Nei panni di Link, i giocatori usano una spada e delle frecce per sconfiggere i nemici; Zelda può usare una bacchetta magica per evocare creature (ad esempio, maiali soldato, melme) per combattere. Alcuni nemici possono essere sconfitti dando loro fuoco; altre creature si dissolvono in nebbia quando vengono sconfitte. Le sequenze di battaglia sono piuttosto frenetiche, con diversi nemici che attaccano e combattono contemporaneamente".

Il titolo ha ottenuto una classificazione E10+, ovvero è consigliato per tutti i giocatori sopra i dieci anni, il che è perfettamente in linea con i toni dell'opera stando a quanto visto finora. Il gioco sarà disponibile nei negozi a partire dal 26 settembre 2024. Ecco il nostro speciale con tutto quello che sappiamo su The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.