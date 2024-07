Dying Light 2: Star Human Reloaded Edition, il survival horror in sconto su Instant Gaming

Se sei un appassionato di survival horror, ti trovi decisamente al posto giusto al momento giusto: Instant Gaming propone infatti Dying Light 2: Stay Human Reloaded Edition con un sensazionale sconto del 68% rispetto all'originale prezzo di listino, consentendoti di risparmiare oltre 40 euro. Se sei interessato ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo.

Dying Light 2: Stay Human Reloaded Edition è disponibile su Instant Gaming in offerta a soli 19.52 euro, contro i 60 euro del prezzo suggerito dalla compagnia distributrice. Ti ricordiamo che si tratta ovviamente della versione Steam del gioco, per cui ti consigliamo di installare preventivamente il client Steam per il corretto avvio del titolo.