Once Human spopola su Steam: superati i 200.000 giocatori simultanei, nonostante le tante recensioni negative

Per la precisione, come possiamo vedere nel grafico sottostante, nel momento in cui scriviamo il picco massimo raggiunto è di 230.002 utenti simultanei registrato da SteamDB intorno alle 17:00 di oggi, e con i numeri dunque che potrebbero crescere ulteriormente nelle prossime ore.

Il successo del survival free-to-play Once Human su Steam continua, tanto che in queste ore il gioco ha raggiunto e superato quota 200.000 utenti contemporanei sulla piattaforma di Valve, al netto di un buon numero di valutazioni negative assegnate dagli utenti.

Le recensioni degli utenti migliorano, ma rimangono molte valutazioni negative

Parliamo dunque di una crescita massiccia rispetto al recordi di 120.000 giocatori registrati il 10 luglio, segno che Once Human sta attirando a sé molti altri giocatori, al netto delle problematiche che è possibile leggere nelle recensioni su Steam.

I numeri di Once Human su SteamDB

Al momento, il gioco ha una valutazione "Nella Media", con solo 65% di recensioni positive. In ogni caso un risultato migliore rispetto al 55% registrato pochi giorni fa. Quelle negative in particolare puntano il dito contro crash, problemi all'avvio e in generale una scarsa ottimizzazione, nonché per delle politiche di condivisione dei dati personali degli utenti non particolarmente apprezzate dai giocatori.

Per chi non lo conoscesse, Once Human è un survival free-to-play open world multiplayer sviluppato da Starry Studio e NetEase. Ambientato in un futuro post-apocalittico, i giocatori competono o collaborano tra di loro per affrontare creature mostruose e mettere le mani su bottino e materiali utili a potenziare il proprio personaggio e costruire ed espandere la propria base. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato.