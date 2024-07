Once Human parte a razzo e supera i 120.000 giocatori contemporanei su Steam, nonostante i problemi di privacy

Once Human ha fatto registrare un'ottima partenza su Steam, dove ha superato i 120.000 giocatori contemporanei in circa 24 ore dal lancio. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un survival open world ambientato in un futuro distopico, in cui i giocatori devono competere o collaborare per ottenere le risorse migliori, che gli consentano di affrontare dei terribili mostri.

In realtà le prime recensioni non sono propriamente positive (solo il 55%) per via delle politiche di condivisione dei dati personali degli utenti, come possiamo leggere nella recensione Steam dell'utente Full_Anarky: "il problema sorge con la condivisione dei propri dati personali. Certo Tutti i giochi lo fanno ormai, ma qua si prendono la briga di fare leggermente come gli pare usando l'account che hai dato anche per postare cose senza che tu gli dia il permesso, perché avendo acconsentito all'inizio, gli hai dato il diritto di farlo."