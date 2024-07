Bloober Team sta sviluppando un gioco per Nintendo, che ci siano loro dietro a Emio?

Pare che Bloober Team stia lavorando a un gioco per Nintendo , almeno stando a quanto detto da Piotr Babieno, il presidente della software house. La notizia è stata subito collegata al teaser trailer di Emio , appena pubblicato dalla casa di Mario. Non si tratta di un vero e proprio annuncio, in realtà, ma di un'informazione emersa da un'intervista concessa a PAP Biznes, legata al remake di Silent Hill 2 e ai futuri progetti della compagnia.

Emio o non Emio?

"La decisione di interrompere la collaborazione con Draw Distance non ha nulla a che fare con la risoluzione del contratto da parte di Take-Two. Entrambe le informazioni sono apparse contemporaneamente, ma erano completamente slegate l'una dall'altra," ha spiegato Babieno, che poi ha proseguito introducendo il progetto legato a Nintendo: "Il Progetto M, sebbene il suo budget sia significativamente più piccolo dei giochi su cui stiamo lavorando, è estremamente importante per i nostri piani a lungo termine.

Inoltre, ci stiamo lavorando in collaborazione con i migliori sviluppatori di giochi al mondo per piattaforme Nintendo, quindi non possiamo permetterci di creare solo un gioco decente."

Naturalmente non c'è niente di confermato e il collegamento potrebbe essere casuale, ma la coincidenza della due notizie è quantomeno sospetta e qualcosa sotto potrebbe esserci. Comunque sia aspettiamo di vedere. Probabilmente presto avremo delle nuove informazioni sia sui progetti futuri di Bloober Team, sia su Emio, che ha già destato sensazione, considerando che Nintendo non viene collegata al genere horror. Al massimo ci sono i Luigi's Mansion, ma non crediamo che facciano paura a qualcuno.