Nintendo pubblica il misterioso teaser trailer di “Emio”, si tratta di un'esclusiva horror per Switch?

Il filmato, che trovate nel player sottostante, infatti " consiglia la visione ad un pubblico adulto " e include il simbolo del PEGI 18+, in quanto "contiene scene che potrebbero urtare la sensibilità di alcuni spettatori". In realtà, viene mostrato ben poco: un rapido mix di sequenze accompagnate da alcune note di pianoforte in cui viene inquadrato un uomo che indossa un lungo capotto e una borsa di carta come maschera , su cui è disegnato una faccina sorridente (che diventa leggermente inquietante in uno dei fotogrammi). Nella descrizione del filmato e su X, troviamo invece l'hashtag "Chi è Emio?".

Chi è Emio?

Insomma, per il momento è davvero difficile capire qualcosa della natura di questo progetto. Tuttavia sono stati notati alcuni dettagli interessanti. Per prima cosa, per quanto potrebbe essere scontato, il teaser trailer si apre con il logo di Nintendo Switch, suggerendo che si tratta di un gioco in lavorazione per l'attuale console della compagnia di Kyoto.

Inoltre, mentre in Occidente il filmato si intitola "Emio", la versione giapponese ha un nome differente, traducibile come "The Smiling Man" ("l'uomo che sorride"). Il sito teaser aperto da Nintendo, che trovate a questo indirizzo, invece non sembrerebbe mostrare nulla di più di quanto abbiamo già visto nel filmato. Tuttavia nelle prossime ore potrebbero emergere alcuni dettagli nascosti grazie a delle approfondite analisi da parte degli utenti.

Insomma, chi è Emio? Voi che idea vi siete fatti in merito? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.