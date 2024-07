Vampire Survivors arriva su Apple Arcade, senza pubblicità e con due espansioni

Per chi non lo sapesse, Apple Arcade, si tratta di un servizio in abbonamento di Apple che garantisce l'accesso a una collezione in continua crescita di giochi mobile, tutti senza pubblicità e acquisti in-app. Il servizio costa 6,99 euro al mese .

Vampire Survivors il rogue-lite italiano in una nuova versione mobile senza pubblicità

In particolare, la nuova edizione di Vampire Survivors in esclusiva per gli abbonati al servizio includerà il gioco base e le due espansioni maggiori Legacy of the Moonspell e Tides of the Foscari, che introducono ulteriori personaggi giocabili, mappe, armi e sfide. Inoltre, e forse questo potrebbe risultare l'aspetto in assoluto più invitante, il gioco sarà completamente privo di pubblicità in-game, a differenza delle versioni free-to-play per mobile.

Una sequenza leggermente caotica di Vampire Survivors

Per chi non lo conoscesse, Vampire Survivors i giocatori vestono i panni di decine e decine di personaggi differenti, con l'obiettivo di resistere il più a lungo possibile alle orde di mostri e demoni che lo attaccheranno, che diventeranno via via sempre più numerosi e forti. Per farlo potranno usare un vasto arsenale di armi, da coltelli da lancio e spade a gattini molto arrabbiati e sparacoriandoli. La semplicità delle sue meccaniche assuefacenti e il caos pixellato a schermo hanno reso ben presto famoso il gioco, diventando uno degli indie più popolari degli ultimi anni, tanto che è anche in lavorazione una serie animata.