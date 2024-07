La nuova Galaxy AI è super: ecco le novità di Samsung Galaxy Z Fold6 e Flip6

Andiamo quindi a scoprire insieme tutte le funzionalità della serie Z 2024. Sebbene al momento siano presentate come esclusive e non ci siano conferme ufficiale su un possibile ampliamento della platea dei dispositivi compatibili, tenete presente che Samsung solitamente estende le nuove funzioni software anche ai vecchi modelli, dopo un primo periodo di esclusività per le nuove uscite.

L'IA su Galaxy Z Fold6 e Flip6

Partiamo con le novità previste per Galaxy Z Fold6, a partire dalle funzionalità inedite di Samsung Notes e a un vero e proprio assistente che offre la possibilità di usufruire, in maniera facile e veloce, di traduzioni, riassunti e formattazione automatica per gli appunti delle riunioni. Inoltre, una nuova funzione di trascrizione incorporata consente la riproduzione per iscritto, la traduzione e il riassunto delle registrazioni vocali direttamente in Note.

L'Assistente Note è in grado di riassumere i testi con un semplice click

I testi nei file PDF possono essere tradotti e sovrapposti perfettamente quando si apre il file tramite la funzione di traduzione in sovrimpressione PDF in Notes.

Passiamo poi alla nuova funzionalità Compositore della tastiera Samsung, che genera testo suggerito in base a semplici parole chiave per e-mail e app di social media come Gmail e Instagram. Per i social media in particolare, Compositore crea un testo che riflette il tono dell'utente grazie all'analisi dei post precedenti.

La S Pen, poi, consente di accedere a comandi rapidi per attivare alcune funzioni, semplicemente passando il pennino sullo schermo del dispositivo. La Selezione intelligente espande ulteriormente l'esperienza della S Pen suggerendo funzioni utili come la traduzione, l'aggiunta di note e la nuovissima Bozza su immagine. Quando si esegue semplicemente uno schizzo o un disegno sullo schermo, Bozza su immagine genererà diverse opzioni per la creazione di un'immagine.

Galaxy AI ha anche migliorato la comunicazione senza barriere su Z Fold6. Massimizzando il suo esclusivo form factor a doppio schermo, Interprete è dotato di una nuova modalità di conversazione che consente a entrambe le parti di visualizzare comodamente le traduzioni sullo schermo principale e sul display esterno per interazioni più naturali. Offre anche una traduzione unidirezionale, in modo da facilitare la comprensione durante le lezioni o qualsiasi altro tipo di presentazione. Traduzione Live, che traduce le telefonate direttamente sul dispositivo in tempo reale, viene ora esteso oltre l'app di chiamata nativa di Samsung ad alcune popolari app di terze parti.

La funzionalità Interprete di Samsung Z Fold6 e Flip6



ProVisual Engine, basato sull'intelligenza artificiale di Galaxy Z Fold6, insieme ad Assistente Foto, aiuta a creare in maniera semplice contenuti di livello professionale. Studio ritratti crea una varietà di stili di ritratto diversi, come cartoni animati o acquerelli, per aumentare ulteriormente le possibilità creative. Per avere una visione ancora più dettagliata, Slow-mo istantaneo permette di rallentare istantaneamente un video generando fotogrammi aggiuntivi e mantenendo un'esperienza visiva fluida. Inoltre, è possibile salvare i nuovi contenuti o condividerli direttamente con amici e familiari.

Molte di queste funzioni sono disponibili anche su Flip6, dove è per esempio possibile rispondere ai messaggi con Risposte suggerite, funzione che analizza gli ultimi messaggi per suggerire una risposta personalizzata e una comunicazione rapida.

Con Galaxy AI, poi, è possibile ottenere il massimo dal dispositivo tascabile. Flex Window, ad esempio, fornisce l'accesso agli aggiornamenti e alle notifiche di Samsung Health e consente di selezionare il brano successivo che si desidera ascoltare sul widget musicale, tutto senza la necessità di aprire il dispositivo. Inoltre, offre più widget che mai e consente di controllare le informazioni da più widget contemporaneamente.

Non sarebbe un Flip se non mettesse a disposizione dell'utente tante opzioni di personalizzazione del dispositivo. Con Ambiente foto, una funzionalità potenziata dall'intelligenza artificiale, uno sfondo può cambiare in tempo reale, in base all'ora e al tempo. È anche possibile creare facilmente un'immagine coordinata e armoniosa con le opzioni di disposizione dello schermo suggerite attraverso l'analisi dello sfondo, ad esempio, spostando l'orologio o modificando il colore del bordo per far risaltare l'immagine di sfondo.

Interessante anche l'integrazione con le nuove Galaxy Buds3: se si sta frequentando un corso in una lingua straniera, per esempio, è possibile attivare Interprete in modalità Ascolto su Galaxy Z Fold6 o Flip6 con la serie Galaxy Buds3 collegata alle orecchie. Questa funzione permette quindi di ascoltare la lezione tradotta direttamente attraverso gli auricolari, rimuovendo le barriere linguistiche.