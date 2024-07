Samsung Galaxy Z Flip6 ufficiale, lo abbiamo visto in anteprima: caratteristiche, prezzi e promozioni

Lo abbiamo visto in anteprima alla Samsung Home di Milano: ecco le caratteristiche, il prezzo di vendita e in generale tutto quello che di nuovo ha da offrire il "piccolo" foldable della casa coreana.

Dopo una serie infinita di anticipazioni, Il Samsung Galaxy Unpacked di Parigi ci ha finalmente mostrato il nuovo Samsung Galaxy Z Flip6 . Uno smartphone che, rispetto al Flip5 non può che essere considerato un'evoluzione, che non stavolge il design ma va ad accogliere tutta una serie di feedback dei fan, oltre ad introdurre tante novità legate all'intelligenza artificiale.

Caratteristiche tecniche

Samsung Galaxy z Flip6, dicevamo, è una naturale evoluzione di Z Flip5. Cambia il design, che conferma quanto abbiamo visto nelle immagini andate online per errore nei giorni scorsi: design leggermente più squadrato per quanto riguarda i bordi, con fotocamere evidenziati da bordi colorati nella stessa tinta della scocca. Per quanto riguarda l'Intelligenza Artificiale, Z Flip6 può contare sulle stesse innovazioni della Galaxy AI di Fold6 (qui trovate le caratteristiche di Galaxy Z Fold6), ma con il focus su alcuni elementi più peculiari. Samsung ha innanzitutto puntato molto sulla personalizzazione del Flip6, con una serie di nuovi wallpaper interattivi per lo schermo esterno: quelli predefiniti rispondono al tocco, al movimento o alle condizioni atmosferiche, ma si possono anche creare degli sfondi sulla base di foto o tematiche particolari facendosi aiutare dall'intelligenza artificiale generativa.

Lato costruttivo, torna la cerniera Flex Hinge con struttura a doppio binario che, oltre ad aumentare la protezione da corpi estranei, permettendo una chiusura delle due parti praticamente totale con certificazione IP48, attenua anche gli impatti esterni. Il display interno è coperto da un Corning Gorilla Glass Victus 2, mentre quello esterno ha un rivestimento anti-graffio sviluppato da Samsung e che promette di essere più resistente di quello di Flip5.

Il display frontale di Samsung Galaxy z Flip6

Il display esterno Flex Window rimane una delle caratteristiche primarie di Flip6: un display esterno Super AMOLED a 60 Hz che ha la stessa diagonale da 3,4 pollici dello scorso anno ma aggiunge nuove carattristiche smart potenziate dall'intelligenza artificiale. La funzione Risposte suggerite, per esempio, è stata migliorata e analizza gli ultimi messaggi per suggerire una risposta meglio personalizzata e consentire una comunicazione rapida.

Dal punto di vista hardware, il Galaxy Z Flip6 monta un processore Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy. Un processore ottimizzato per l'elaborazione IA, che offre una grafica migliorata insieme a prestazioni complessive potenziate. Il sistema di raffreddamento aggiornato massimizza le performance con una camera di vapore.

Samsung Galaxy z Flip6 completamente aperto

I nuovi sensori grandangolare da 50 MP e ultragrandangolare da 12 MP offrono un'esperienza di fotocamera migliorata con dettagli chiari e nitidi nelle immagini. Il nuovo sensore da 50 MP supporta lo zoom ottico 2x per foto prive di rumore: al contempo zoom AI garantisce un'esperienza di scatto avanzata con zoom fino a 10x.

La Nightography, potenziata con la funzione video HDR consente di catturare video più brillanti, anche in condizioni di scarsa illuminazione, interfacciandosi anche con le app social più diffuse. La modalità notturna è ora disponibile in-app su Instagram Story, così adesso è possibile scattare foto straordinarie di notte e pubblicarle direttamente nella Story direttamente dall'app.

Vista laterale con dettaglio sulla cerniera di Samsung Galaxy z Flip6

L'ultima serie Galaxy Z continua nell'impegno di Samsung nel promuovere il design circolare utilizzando una più ampia varietà di minerali riciclati, tra cui vetro riciclato, alluminio, plastica, cobalto ed elementi rari in un numero ancora maggiore di componenti. Per la prima volta, Galaxy Z Fold6 e Flip6 sono dotati anche di componenti che incorporano oro e rame riciclati. La scatola da imballaggio, infine, è realizzata con materiale cartaceo riciclato al 100%.

Anche Galaxy Z Flip6 offre sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza in modo da poter godere della migliore esperienza Galaxy Foldable ancora più a lungo.

Samsung Galaxy z Flip6, il foldable tascabile della casa coreana

Galaxy Z Flip6 è disponibile in 4 varianti di colore: blu, giallo, argento (Silver Shadow) e verde menta (Mint). Oppure è possibile scegliere tra le tonalità in esclusiva su Samsung Shop Online e presso il Samsung Experience Store situato nel centro commerciale IL CENTRO di Arese": Crafted Black, White e Peach.

Galaxy Z Flip6 è acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.399;

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.279.

Infine, acquistando un Galaxy Z Fold6 o Galaxy Z Flip6 su Samsung.com dal 10 luglio 2024 al 23 luglio incluso è possibile avere una super valutazione del proprio dispositivo usato, ottenendo fino a €780 di valutazione+ €100 di sconto a carrello, e in più in premio 12 mesi di protezione gratuita Samsung Care+ per danni accidentali. Acquistando un Galaxy Z Fold6 o Galaxy Z Flip6 dal 10 luglio 2024 al 23 luglio incluso è possibile ricevere in omaggio una custodia Clip Case.

GALAXY Z FLIP6 SCHEDA TECNICA