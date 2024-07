Presentato il Samsung Galaxy Z Fold6: caratteristiche e prezzi del nuovo foldable

Caratteristiche tecniche

La nuova serie Galaxy Z di Samsung promette di essere la più sottile e leggera di sempre, ottimizzata per l'utilizzo in mobilità. Il design è caratterizzato da una simmetria quasi perfetta e da bordi piatti, che si uniscono alle nuove dimensioni dello schermo esterno di Z Fold6. La struttura della cerniera a doppio binario poi è ulteriormente supportata da un bordo pieghevole rinforzato, che dovrebbe distribuire meglio l'urto generato da impatti esterni. L'ultima serie Z è inoltre resistente, grazie all'Armor Aluminium e al Corning Gorilla Glass Victus 2.

L'ampia diagonale offerta dal display pieghevole di Samsung Galaxy Z Fold6

Per quanto riguarda le funzionalità, . Assistente Note di Samsung Notes offre la possibilità di usufruire, in maniera facile e veloce, di traduzioni, riassunti e formattazione automatica per gli appunti delle riunioni. Inoltre, una nuova funzione di trascrizione incorporata consente la riproduzione per iscritto, la traduzione e il riassunto delle registrazioni vocali direttamente in Note. I testi nei file PDF possono essere tradotti e sovrapposti perfettamente quando si apre il file tramite la funzione di traduzione in sovrimpressione PDF in Notes. La nuova funzionalità Compositore della tastiera Samsung genera testo suggerito in base a semplici parole chiave per e-mail e app di social media come Gmail e Instagram. Per i social media in particolare, Compositore crea un testo che riflette il tono dell'utente grazie all'analisi dei post precedenti.

Inoltre, la S Pen consente di accedere a comandi rapidi per attivare alcune funzioni, semplicemente passando il pennino sullo schermo del dispositivo. La Selezione intelligente espande ulteriormente l'esperienza della S Pen suggerendo funzioni utili come la traduzione, l'aggiunta di note e la nuovissima Bozza su immagine. Quando si esegue semplicemente uno schizzo o un disegno sullo schermo, Bozza su immagine genererà diverse opzioni per la creazione di un'immagine.

La parte posteriore di Samsung Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold6 promette all'utente di migliorare il modo in cui lavora, gioca e rimane informato grazie alla partnership di lunga data di Samsung con Google. Gemini è integrato con diverse app Google, consentendo in questo modo all'utente di semplificare, per esempio, l'organizzazione di un itinerario di viaggio, grazie alla ricezione in tempo reale di informazioni sulle prenotazioni di voli e hotel, suggerendo la visita a monumenti famosi e i percorsi migliori per arrivarci utilizzando Google Maps. Galaxy AI ha anche migliorato la comunicazione su Z Fold6 e, massimizzando il suo esclusivo form factor a doppio schermo, Interprete è dotato di una nuova modalità di conversazione che consente a entrambe le parti di visualizzare comodamente le traduzioni sullo schermo principale e sul display esterno per interazioni più naturali.

Lato gaming, Galaxy Z Fold6 offre un'esperienza di gioco migliorata, grazie a un nuovo chipset e alla camera di vapore 1,6 volte più grande rispetto al passato, dando la possibilità di giocare più a lungo, pur mantenendo intatte le prestazioni. La grafica vivida e realistica è supportata dal Ray Tracing e prende vita su uno schermo da 7,6 pollici che offre un display che può toccate i 2.600 nit.



L'interfaccia personalizzata offre funzionalità esclusive per il nuovo Samsung Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold6 è disponibile nei colori Silver Shadow, Pink e Navy. Oppure è possibile scegliere tra le tonalità in esclusiva su Samsung Shop Online e presso il Samsung Experience Store situato nel centro commerciale IL CENTRO di Arese": Crafted Black e White per Galaxy Z Fold6. Galaxy Z Fold6 è acquistabile nel mercato italiano nelle seguenti configurazioni:

nella versione da 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €2.459;

nella versione da 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €2.219;

nella versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €2.099.

Infine, acquistando un Galaxy Z Fold6 o Galaxy Z Flip6 su Samsung.com dal 10 luglio 2024 al 23 luglio incluso è possibile avere una super valutazione del proprio dispositivo usato, ottenendo fino a €780 di valutazione+ €100 di sconto a carrello, e in più in premio 12 mesi di protezione gratuita Samsung Care+ per danni accidentali. Acquistando un Galaxy Z Fold6 o Galaxy Z Flip6 dal 10 luglio 2024 al 23 luglio incluso è possibile ricevere in omaggio una custodia Clip Case.

Un dettaglio del blocco camera di Samsung Galaxy Z Fold6

GALAXY Z FOLD6 SCHEDA TECNICA