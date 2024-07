Galaxy Ring, Galaxy Watch7 e Galaxy Watch Ultra: ecco le novità indossabili di Samsung

Galaxy Ring: un anello per monitorare il benessere

La curiosità maggiore è riservata al Galaxy Ring, un dispositivo indossabile innovativo, progettato per essere indossato al dito e per monitorare la salute 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il nuovo wearable di Samsung può resistere all'acqua fino a 10 ATM (anche se non è impermeabile), Galaxy Ring promette un'analisi dettagliata del sonno, monitoraggio del ciclo mestruale e avvisi sulla frequenza cardiaca. Grazie all'intelligenza artificiale di Galaxy, fornisce anche suggerimenti personalizzati per migliorare il benessere generale dell'utente.

Il Samsung Galaxy Ring

Galaxy Ring sarà disponibile per il pre-ordine in mercati selezionati a partire dal 10 luglio, con disponibilità generale a partire dal 24 luglio. Purtroppo però l'Italia non sarà tra i paesi d'esordio e il nuovo dispositivo della casa coreana è stato l'unico grande assente dell'anteprima organizzata presso la Samsung Home di Milano. Galaxy Ring porterà in dote tre varianti di colore, Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold, oltre a un kit per la scelta delle misure che aiuta a trovare la taglia giusta tra le nove disponibili.