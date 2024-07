Il cosplay di Makima di Chainsaw Man firmato da Enot colpisce nel segno

C'è grande attesa per la seconda stagione di Chainsaw Man e il film Reze Arc, che salvo imprevisti dovrebbe arrivare quest'anno. Del resto l'opera di Tatsuki Fujimoto al momento è una delle più popolari nel Sol Levante e anche in Occidente degli ultimi anni e ce lo dimostrano anche i cosplayer con le loro rappresentazioni di Denji, Power e gli altri personaggi della serie. A tal proposito vi proponiamo il cosplay di Makima, firmato da Enot.

Makima è un personaggio centrale nelle vicende di Chainsaw Man. Gestisce i gruppi operativi dei Devil Hunter, ovvero i cacciatori di Diavoli, tra cui quello di Denji. Proprio il protagonista finisce nelle mire della donna, per via della sua natura ibrida a metà tra un Diavolo e un essere umano. Nei primi episodi dell'anime Makima appare come una donna indecifrabile, all'apparenza gentile e cordiale verso tutti, ma all'occorenza anche spietata e fredda.