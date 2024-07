Al cosplay di Marika da Elden Ring di Oichi non manca davvero nulla

L'arrivo di Elden Ring: Shadow of the Erdtree ha stuzziccato la fantasia dei cosplayer di tutto il mondo, che in queste settimane prongono delle rappresentazioni più e meno fedeli delle figure di spicco dell'ultima fatica di FromSoftware. Tra questi c'è anche Oichi, che ci propone un cosplay di Marika davvero eccezionale.

Marika, la Regina Eterna, ricopre un ruolo centrale all'interno dell'universo narrativo di Elden Ring. Rappresentante della Volontà Superiore, le sue azioni mettono in moto gli eventi che hanno plasmato l'Interregno nella landa decadente e angosciante che conosciamo e che spingono il SenzaLuce, ovvero il nostro personaggio, ad affrontare i Semi-dei per ottenere i frammenti dell'Anello Ancestrale.