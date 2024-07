I prossimi DLC di Dragon Ball Z: Kakarot potrebbero basarsi sull'anime Dragon Ball Daima

Dragon Ball Z: Kakarot potrebbe ricevere in futuro dei DLC interamente dedicati a Dragon Ball Daima , il nuovo anime con una storia completamente inedita che andrà in onda durante l'autunno di quest'anno.

Bandai Namco continuerà a supportare il gioco con nuovi DLC

Del resto, nonostante l'attenzione del pubblico al momento è concentrata su Dragon Ball: Sparking! Zero, Bandai Namco ha praticamente confermato che continuerà a supportare Dragon Ball Z: Kakarot con nuovi contenuti anche in futuro. Giusto pochi giorni fa la compagnia ha svelato che il gioco ha raggiunto quota 8 milioni di copie vendute e di "non vedere l'ora di mostrare cosa arriverà in futuro".

Il post su X del dataminer Josuo Kitsune sui prossimi contenuti di Dragon Ball Z: Kakarot

Di conseguenza l'ipotesi di un adattamento videoludico di Dragon Ball Daima sotto forma di DLC per il gioco sembra un'ipotesi sicuramente plausibile, per quanto suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze, in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di fonti ufficiali.

Per chi non lo sapesse, Dragon Ball Daima è una nuova serie animata annunciata lo scorso anno da Toei Animation, con la messa in onda prevista per l'autunno di quest'anno. Racconterà una storia inedita, che pare si svolgerà a cavallo tra Z e Super, con Goku, Vegeta e gli altri guerrieri Z che vengono trasformati in bambini a causa di un desiderio esaudito dal drago Shenron. Si tratta anche dell'ultimo lavoro di Akira Toriyama, scomparso lo scorso 1 marzo, che stando ai dettagli ufficiali ha lavorato alla storia principale e il design dei personaggi.