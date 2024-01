Dragon Ball Daima! proporrà una storia completamente originale: i nuovi dettagli

Akio Iyoku , presidente di Capsule Corporation Tokyo e produttore esecutivo di Dragon Ball, ha recentemente rilasciato un'intervista a Nikkei e ha parlato dei piani per espandere Dragon Ball ancora di più in tutto il mondo.

Cosa sappiamo di Dragon Ball Daima

Goku in Dragon Ball Daima

Al momento della scrittura, Dragon Ball Daima non ha ancora una data di uscita precisa: sappiamo solo che arriverà nell'autunno 2024.

Sappiamo che Akira Toriyama ha realizzato la storia principale originale e i disegni dei personaggi, mentre Yoshitaka Yashima e Aya Komaki hanno diretto la serie per Toei Animation, Katsuyoshi Nakatsuru ha adattato i disegni di Toriyama per l'animazione e Yuuko Kakihara ha supervisionato e scritto le sceneggiature. Masako Nozawa tornerà nella serie anime come voce di Goku, primo membro confermato del cast di doppiatori.

La descrizione ufficiale della serie animata è: "A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici sono diventati piccoli. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo! È una grande avventura con un'azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Poiché Goku deve compensare le sue dimensioni ridotte, utilizza il suo bastone Nyoi per combattere, cosa che non si vedeva da molto tempo".

Ecco infine il primo trailer di Dragon Ball Daima.