Dragon Ball Daima: trailer annuncia la nuova serie anime, ecco il periodo di uscita

In occasione del New York Comic Con 2023, Toei Animation ha annunciato Dragon Ball Daima, una nuova serie animata disegnata da Akira Toriyama con protagonista Goku e compagni la cui messa in onda è in programma durante il corso dell'autunno 2024. Di seguito potrete vedere il primo teaser trailer ufficiale che ci offre un assaggio di quello che ci aspetta da questa avventura.

Come possiamo vedere nel filmato, la nuova serie racconterà una storia inedita, con Goku, Vegeta e gli altri guerrieri Z che vengono trasformati in bambini a causa di un desiderio espresso al drago Shenron, ricordando per certi versi l'incipit di Dragon Ball GT.

Nelle sequenze vengono inquadrati anche due personaggi misteriosi, che supponiamo avranno il ruolo di antagonisti, e una navicella aliena, come quella usata dall'esercito di Freezer, atterrare sulla Terra. Insomma, le sorprese sembrerebbero non mancare.