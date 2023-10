Bandai Namco Fights Frights and Fantasy bundle fa portare a casa sette giochi per meno di 10€

Humble Bundle ha lanciato il Bandai Namco Fights Frights and Fantasy bundle , che consente di portarsi a casa sette giochi completi e due coupon sconto a una cifra inferiore ai 10€ , tra i quali Tekken 7 e Code Vein. Tutti i giochi sono riscattabili su Steam.

Tales of Vesperia è uno dei giochi del bundle

Pagando almeno 9,49€ si acquistano:



Inoltre si ottengono due coupon: uno con uno sconto del 25% per l'acquisto di Tales of Arise e un altro con uno sconto del 50% sull'acquisto di One Piece Odyssey.

Il valore complessivo dei giochi, ottenuto sommano i loro prezzi standard, è di 291,40€. Naturalmente è possibile pagare anche di più per supportare l'associane no-profit One Tree Planted, che si occupa di riforestazione del pianeta.

Pagina del Bandai Namco Fights Frights and Fantasy bundle