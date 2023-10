Call of Duty: Modern Warfare 3, beta ora disponibile anche su PC e Xbox, ricordiamo date e orari

Da oggi la beta del multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 3 è disponibile anche per i giocatori PC, Xbox Series X|S e Xbox One, oltre a quelli su PS5 e PS4, con l'accesso inizialmente limitato per chi ha effettuato il preorder del gioco e successivamente aperto a tutti.

Per l'occasione riepiloghiamo di seguito date e orari esatti della seconda fase di beta testing. Se non avete modo di partecipare, potete quantomeno rifarvi leggendo le nostre impressioni sulla beta di Call of Duty: Modern Warfare 3: