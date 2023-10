Sand Land: un trailer della storia con doppiaggio inglese, svelato il cast

Bandai Namco e gli sviluppatori di ILCA hanno pubblicato un "nuovo" trailer della storia di Sand Land , il tie-in del manga scritto e disegnato da Akira Toriyama, noto ai più per Dragon Ball, che potrete guardare tramite il player all'interno della notizia. Le virgolette sono d'obbligo in quanto si tratta dello stesso filmato presentato durante il Tokyo Game Show 2023 ma stavolta completamente doppiato in inglese .

L'action adventure basato sul manga di Toriyama è in arrivo su PC e console

Sand Land è un action adventure basato sull'omonima mini-serie manga di Akira Toriyama. Come nell'originale, anche nell'adattamento videoludico nel gioco seguiremo le avventure di Belzebù, il principe dei demoni, del ladro Shif e dell'anziano sceriffo Rao, un improbabile trio di eroi in viaggio nel desertico e inospitale mondo di Sand Land per cercare la "sorgente fantasma", una fonte d'acqua leggendaria che potrebbe rappresentare la salvezza della popolazione. Dovranno però vedersela con le forze del malvagio Re, che detiene il monopolio su questa risorsa vendendo bottiglie d'acqua a prezzi altissimi.

Sand Land è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC (via Steam), ma al momento non ha ancora una finestra di lancio. Se volete saperne di più, ecco il provato di Sand Land che abbiamo pubblicato a giugno.