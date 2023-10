Call of Duty: Modern Warfare 3, un trailer mostra le caratteristiche della versione PC

Activision Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer di Call of Duty: Modern Warfare 3 interamente dedicato alla versione PC e le sue caratteristiche esclusive, accompagnato da sequenze spettacolari tratte dalle varie modalità incluse nello sparatutto.

Come possiamo vedere nel filmato qui sotto, la versione PC di Call of Duty: Modern Warfare realizzata da Beenox supporterà le tecnologie RTX, DLSS 3 e Reflex di Nvidia, oltre alla risoluzione 4K e i formati per schermi ultrawide. Il filmato accenna anche a oltre 500 impostazioni personalizzate e l'immancabile supporto all'anti-cheat Ricochet per le modalità multiplayer.