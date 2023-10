Steam Deck: Diablo 4 presto sarà un gioco Verificato

La conferma è arrivata da Adam Fletcher, global community director di Blizzard, che ha svelato che Diablo 4 otterrà lo status Verificato in concomitanza con il lancio del gioco su Steam e l'inizio della Stagione del Sangue, entrambe fissate per martedì 17 ottobre 2023 .

Tante novità in arrivo la prossima settimana

Come detto in apertura, lo stato Verificato su Steam Deck e il lancio della versione per Steam sono solo alcune delle tante novità in arrivo la prossima settimana per Diablo 4. L'inizio della Stagione del Sangue, che introdurrà nuove missioni e poteri vampireschi, sarà accompagnato dalla patch 1.2.0 che aggiungerà cinque nuovi boss e soddisferà alcuni dei desideri della community, migliorando la manovrabilità delle cavalcature e la gestione dell'inventario, nonché velocizzando le tempistiche per arrivare al massimo livello.

Inoltre, gli sviluppatori di Blizzard hanno rivelato cosa hanno in programma per l'update 1.2.1, che includerà il reset del Tabellone d'Eccellenza e dei manichini d'addestramento per testare in tranquillità le proprie build.