Diablo 4 – Stagione del Sangue: ecco le novità in arrivo e tutti i nuovi Poteri Vampireschi

Blizzard ha svelato le novità salienti in arrivo con la Stagione del Sangue di Diablo 4 che aprirà i battenti su tutte le piattaforme il prossimo 17 ottobre e svelato nello specifico tutti i Poteri Vampireschi che i giocatori potranno ottenere e sfruttare durante l'arco della season.

In precedenza abbiamo visto anche le numerose e importantissime novità della patch 1.2.0 di Diablo 4 che arriverà in concomitanza con la nuova stagione, che includono 5 nuovi boss dell'endgame, un inventario più ampio e semplice da gestire, miglioramenti alla manovrabilità del cavallo, aumenti di livello più rapidi e la possibilità di sfruttare l'opzione per saltare la campagna anche per chi non mai completato il gioco base.

Nella Stagione del Sangue faremo squadra con la cacciatrice di vampiri Eyrs, per affrontare una nuova minaccia assetata del sangue della popolazione di Sanctuarium. Durante questa nuova epopea non solo affronteremo i vampiri ma saremo noi stessi in grado di avvalerci di un'ampia gamma di Poteri Vampireschi, che potremo ottenere con una nuova risorsa chiamata Sangue Potente e la rispettiva Armatura del Patto necessaria. Nuovi poteri, ma anche nuovi nemici. In particolare i giocatori dovranno vedersela con il Signore dei Vampiri Zir e la sua armata di Cercatori di Sangue.

Durante l'evento stagionale Raccolto del Sangue sarà possibile ottenere più facilmente il Sangue Potente e Armature del Patto. In questi eventi si affronteranno orde di vampiri e Cercatori di Sangue in svariate regioni di Sanctuarium.