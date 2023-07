La configurazione PC più utilizzata a giugno dai giocatori di Steam

Come di consueto, all'inizio di ogni mese, Steam è solita pubblicare i dati inerenti al traffico di giocatori attivi e i giochi più giocati. Tali statistiche coinvolgono però anche la composizione hardware e software dei giocatori, un utile fotografia mese per mese con grafici e liste che elencano sia i sistemi operativi in uso che le schede grafiche e i processori degli utenti. Tali dati rimangono piuttosto stabili durante l'anno ma con l'annuncio della serie 40 di NVIDIA e le nuove Radeon di AMD, le build dei giocatori hanno subito dei cambiamenti. Nonostante la situazione del mercato PC attuale, che ha visto un'impennata dei prezzi che in prima battuta ha scoraggiato upgrade o passaggi a PC più performanti, i dati emersi indicano un miglioramento delle vendite per quanto riguarda le schede video più recenti. In questo articolo vi porteremo a scoprire quanto emerso dal sondaggio del mese di giugno di Steam, con alcune novità inerenti al vertice della classifica GPU e tutte quelle componenti che piano piano si stanno affacciando nelle configurazioni dei giocatori.

La configurazione più comune I risultati del sondaggio Steam di giugno sull'hardware e il software in uno dai giocatori Prima di addentrarci nei dati suddivisi per categoria è interessante soffermarsi sul riepilogo delle componenti più usate, delineando così la build più comune tra i fruitori della piattaforma di Valve. Il sistema operativo più usato non è affatto una sorpresa; Windows 10 è ancora il re incontrastato di questa classifica con il 59,43%, anche se subisce una variazione in negativo dell'1,08% in favore di Windows 11 che detiene attualmente il 35.75%. Sommando i due valori è piuttosto chiaro come il sistema operativo di Microsoft, ovviamente, raggiunge il 96.77% del totale dei giocatori, lasciando le poche briciole a MacOS con l'1,790% e Linux con il 1,44%. Giusto a titolo informativo, SteamOS, il sistema operativo alla base di Steam Deck, rientra proprio in quest'ultima percentuale. Per quanto concerne la scheda grafica, anche in questo caso la corona rimane saldamente in testa alla NVIDIA GeForce GTX 1650, con un 5,67% dei giocatori totali di Steam; seppure stia costantemente registrando decrementi di mese in mese è davvero difficile detronizzare una delle schede più vendute di NVIDIA negli scorsi anni. La configurazione PC più popolare su Steam Processore: Intel da 2.3 GHz a 2,69 GHz

La scalata delle serie 30 e 40 di NVIDIA Le ultime due generazioni di GPU di casa NVIDIA hanno fatto molto discutere per svariati motivi, in un primo momento per la carenza di scorte e successivamente per i prezzi con cui sono arrivate sul mercato. Nonostante questo, sembra che una buona fetta dei giocatori stia tiepidamente cambiando la propria configurazione PC, migliorandola e aggiornandola con componentistica più performante, in vista anche della richiesta di requisiti sempre più alti per i titoli moderni. Come citato poco sopra la scheda più utilizzata rimane la NVIDIA GeForce GTX 1650, ma non è certo questo a fare notizia; il secondo posto della classifica è per una scheda NVDIA della serie 30, precisamente la NVIDIA GeForce RTX 3060, che con la complicità di un abbassamento del prezzo, risulta la GPU della serie 30 più venduta e scelta dai giocatori. Chiude il podio la NVIDIA GeForce GTX 1060, una delle GPU più amate dai giocatori e di maggior successo per il colosso americano che riesce ancora a resistere ai segni del tempo nonostante i 6 anni sulle spalle. La serie 40, vede come prima ad apparire in 29esima posizione la NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop con lo 0,81% e in 36esima la prima GPU desktop quale la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti con lo 0,62%. Tutti i dettagli, divisi per componentistica, della configurazione dei giocatori Steam attivi Per quanto riguarda il fronte AMD, la prima ad apparire in lista escludendo la GPU integrata, è la AMD Radeon RX 580 utilizzata dall'1,04% dei giocatori in ventitreesima posizione. Per trovare la AMD Radeon RX 5700 XT e la AMD Radeon RX 6700 XT è necessario scendere ancora di più dato che le percentuali di utilizzo si attestano rispettivamente sul 0,62% e 0,57%. In conclusione, il rapporto delle due forze vede ancora NVIDIA predominante con 76% di utilizzatori contro il 15% di AMD e un restante 9% di Intel, che lentamente sta guadagnando quote di mercato.

CPU più moderne e realtà virtuale Il visore più utilizzato su Steam è il Meta Quest 2, con una percentuale superiore al 40% dei giocatori Lo scontro tra AMD e Intel si misura ovviamente anche in campo CPU, dove il 67,94% dei giocatori utilizza processori Intel contro il 32,03% di AMD, percentuali che denotano tra l'altro una crescita di Intel rispetto ad AMD e che vedono dei cambiamenti nei modelli che insinuano le prime posizioni. Nella classifica Steam non vi è una lista di modelli ma viene preso in considerazione la velocità di clock; ad esempio, per Intel il range da 2.3 GHz a 2.69 GHz è utilizzato dal 22,69% degli utenti mentre AMD vola più in alto con un intervallo di velocità di clock tra i 3.3 Ghz e i 3.69 GHz, in possesso al 12,49% dei giocatori. Un altro dato interessante che possiamo analizzare dal sondaggio mensile ad opera di Steam è dedicato ai visori per la realtà virtuale. In questo contesto Meta Quest 2 si attesta come il più utilizzato con un 42,05% di fruitori, con un distacco sostanzioso dal visore proprietario di Valve al secondo posto con il 18,38% di utilizzatori. Chiude la top 3 l'altro dispositivo di Meta, il Rift S con l'11,78% di giocatori che ne fanno utilizzo.

Costi e situazione del mercato Quanto costa il PC più usato su Steam? Meno di quanto pensiate credere Ma quanto costa un PC con la configurazione più popolare su Steam? Fare un conto preciso può risultare piuttosto difficile in quanto la scheda grafica al vertice della classifica, la NVIDIA GeForce GTX 1650 non è poi così facilmente reperibile. Il costo attuale però non corrisponde al valore, dato che questa GPU è rimasta popolare nel tempo per le prestazioni che offre, in grado di difendersi ancora nonostante il passare del tempo. Seppur vero che per i titoli moderni vi è bisogno di un po' più di potenza anche per puntare ai 1080p, la solidità della GTX 1650 riesce a convincere i giocatori a rimandare un eventuale upgrade. I dati che sono emersi dal sondaggio di Steam infatti indicano che tutta la componentistica richiesta verte su un PC dal costo attuale di circa 700€ massimi, anche se il valore a suo tempo raggiungeva un importo più alto. Al di là della qualità di scheda madre, alimentatore e RAM, da due anni a questa parte, il costo complessivo di un desktop PC è determinato dal processore e dalla scheda grafica. Queste due insieme corrispondono a più del 50% del prezzo, e avere un'idea ben precisa su quali risultati vogliamo che ottenga il nostro PC è vitale per non pesare inutilmente sul portafoglio. Rispetto a qualche mese fa, nonostante scontistiche ed eventi come il Prime Day, non vi sono cambiamenti importanti, se non un piccolo calo delle schede grafiche sia AMD che NVIDIA della precedente generazione. Con 1500€, ad oggi, è possibile portarsi a casa un PC in grado di girare fluidamente a 1080p e, se si vuole puntare al 2K invece a questo prezzo, si deve scendere a patti con qualche limitazione. Per un 2K ad alto framerate o un 4K sui 30 fps, optando ad esempio su di una GeForce RTX 4070TI con il quale sfruttare il DLSS 3, e un processore Intel di 12esima o 13esima generazione, al momento si può superare i 2000€ totali, considerando ovviamente i costi dell'hardware restante a pari livello prestazionale. Se non riuscite a scendere a compromessi e siete pronti a dar fondo al vostro conto in banca, le opzioni sono molte e vi basterà puntare ai top di gamma di ogni componentistica, raggiungendo in men che non si dica i 3000€ abbondanti.