Forza Motorsport, nuovo video confronto fra PC, Xbox Series X e S

Come illustrato anche nell' analisi di Digital Foundry, Forza Motorsport include diverse modalità grafiche che consentono di modificare principalmente risoluzione ed effettistica, includendo il supporto al ray tracing su PC e Xbox Series X ma non su Series S.

Altro giro, altro video confronto per Forza Motorsport , realizzato in questo caso dal solito ElAnalistaDeBits, che ha messo una di fianco all'altra le versioni PC, Xbox Series X e Xbox Series S del gioco di guida sviluppato da Turn 10.

Ray tracing sì, ma con dei limiti

Sempre nell'analisi di Digital Foundry è stato spiegato come il ray tracing venga utilizzato su Xbox Series X solo in maniera limitata, andando a gestire aspetti specifici dei riflessi e non la loro totalità, che si esprime utilizzando anche screen space reflections e cubemap.

In ogni caso, non c'è dubbio che il comparto tecnico del gioco risulti spettacolare e vada a migliorare in maniera sostanziale quanto visto nel precedente episodio, Forza Motorsport 7.