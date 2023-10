Forza Motorsport, l'analisi di Digital Foundry evidenzia i limiti del ray tracing

Forza Motorsport è protagonista dell'immancabile analisi di Digital Foundry, che se da una parte ha lodato il comparto tecnico di questo nuovo episodio e i miglioramenti apportati rispetto al precedente, dall'altra ha evidenziato i limiti del ray tracing.

Il problema, secondo la testata inglese, sta nel fatto che Turn 10 e Microsoft hanno pubblicizzato l'implementazione di questa tecnologia creando false aspettative, senza specificare che i riflessi effettivamente in ray tracing costituiscono solo una parte del totale.

Per il resto, infatti, il gioco si affida a screen space reflections, planar reflections e cubemap: un mix di tecniche più o meno efficaci visivamente, molte delle quali visualizzate a 30 fps, mentre il ray tracing entra in scena solo per riflettere gli elementi dinamici e solo su determinate superfici.