Poche discussioni al riguardo: Starfield è il gioco del mese di settembre 2023 sia per la redazione che per i lettori di Multiplayer.it.

Com'era facile aspettarsi, l'elezione del titolo più significativo del mese è stata monopolizzata da un singolo nome: Starfield è il gioco del mese di settembre 2023. Atteso da anni come uno dei grandi eventi di questo 2023, per molti non ha deluso le attese, sebbene la questione non sia stata affatto priva di controversie. Sul reale valore della nuova produzione Bethesda si è scritto e letto di tutto, fra grandi fan, detrattori, delusi ed esaltati, ma quel che è certo è che si tratta del nome che ha risaltato più di qualsiasi altro in questa fine estate/inizio autunno e la cosa si è riflessa anche nei risultati dei due sondaggi paralleli tra redazione e lettori di Multiplayer.it. Non che mancassero i concorrenti: anche in questo caso si è trattato di una finestra temporale a dir poco affollata per quanto ha riguardato le uscite sul mercato, con alcune produzioni di grandissimo richiamo a catturare l'attenzione, ma alla fine, in un modo o nell'altro, l'RPG spaziale di Bethesda ha conquistato un po' tutti. Vogliamo comunque fare una panoramica un po' più ampia sulle preferenze espresse dalle varie parti andando a vedere precisamente come si sono piazzati i vari concorrenti nella consueta sfida mensile, con i risultati delle votazioni svoltesi parallelamente presso redazione e lettori.

La scelta della redazione Starfield, un'immagine del gioco Risultato assolutamente inappellabile quello emerso dalla votazione interna alla redazione di Multiplayer.it, che vede Starfield risaltare con un distacco davvero notevole sul secondo posto. Anche qui non sono mancate le posizioni contrastanti in sede di valutazione generale, ma alla fine ci sono stati pochissimi dubbi sul fatto che sia il titolo più importante, significativo e in linea di massima "bello" per quanto riguarda settembre 2023. E forse non solo, considerando che, a prescindere dalle valutazioni numeriche, resta uno dei candidati a diventare anche gioco dell'anno, visto l'impatto che ha avuto su tutto il panorama videoludico. Insomma, l'odissea spaziale di Bethesda ha colpito nel segno, al netto di alcune questioni tecniche e concettuali che possono sembrare quasi delle quisquilie di fronte a quello che comunque riesce a proporre sullo schermo. Al secondo posto arriva un outsider, che potrebbe essere considerato una sorpresa assoluta se non fosse che il pedigree dell'autore rappresenta già un segnale evidente del suo potenziale, come sapevano bene coloro che l'hanno seguito fin dall'annuncio iniziale. Cocoon è uno dei giochi più strani e interessanti dell'anno Parliamo di Cocoon, uno degli indie più interessanti di tutto il 2023 che si è rivelato forse anche meglio di quanto ci si aspettasse: da uno dei principali creatori di Limbo e Inside era prevedibile infatti una buona avventura, ma la costruzione dei puzzle originale e intuitiva, in questo caso, ha superato le aspettative. Al terzo posto si è poi piazzato Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, la maxi-espansione che ha aggiunto una bella storia al gioco principale e ha rappresentato anche il definitivo riscatto per l'RPG di CD Projekt RED.