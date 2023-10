Edge ha stilato la classifica dei 100 migliori giochi di sempre

Nell'ambito delle celebrazioni del trentesimo anniversario di Edge , l'ultimo numero della rivista britannica ha pubblicato la classifica dei 100 migliori giochi di sempre realizzata tramite una votazione che ha coinvolto oltre 100 persone tra lo staff della redazione, ex-collaboratori, sviluppatori e numerosi nomi illustri dell'industria videoludica, come Shuei Yoshida, Davide Soliani, Lucas Pope e Goichi Suda, giusto per citarne alcuni.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild è il miglior gioco di sempre per Edge

Come possiamo vedere la classifica è sensibilmente differente da quella realizzata sempre da Edge nel 2017. Al primo posto troviamo The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che come di certo saprete da molti è considerato uno dei giochi migliori di sempre ed è stato acclamato sia da pubblico e critica. Nella classifica di Edge supera di svariate posizioni il sequel Tears of The Kingdom, che si deve "accontentare" di un ventesimo posto.

Segue Dark Souls e anche qui non c'è molto di cui stupirsi, del resto parliamo di un gioco che ha segnato un'era videoludica e consolidato il genere dei souls-like che ha dato vita a numerose produzioni negli ultimi anni. Chiude il podio un classico dell'epoca N64 e in generale del genere platform 3D, ovvero Super Mario 64.

Chiaramente non esiste e mai esisterà una classifica in grado di andare incontro ai gusti di tutti, per quanto il valore di ogni singolo titolo menzionato sia indiscutibile. E voi cosa ne pensate vi trovate completamente o parzialmente d'accordo con il listone qua sopra? Fatecelo sapere nei commenti.