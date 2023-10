RoboCop: Rogue City, demo disponibile su Steam, vediamo i requisiti di sistema

A poche settimane dal lancio di RoboCop: Rogue City, gli sviluppatori di Teyon e il publisher Nacon hanno reso disponibile una demo gratuita del gioco per la versione PC su Steam, che dunque ora potrete scaricare per farvi un'idea se l'avventura con il cyber-poliziotto fa al caso vostro o meno.

Se siete interessati potrete scaricare la versione di prova su Steam a questo indirizzo. Facendo un rapido controllo su PlayStation Store e Xbox Store per il momento pare che non sia in programma alcuna demo per PS5 e Xbox Series X|S.