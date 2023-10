Assassin's Creed Mirage: pare che Denuvo sia stato aggiunto su PC dopo l'uscita delle recensioni

Come sappiamo la versione PC di Assassin's Creed Mirage arriverà con già inclusa nei file di gioco la patch 1.0.2 con le note ufficiali che non fanno alcuna menzione a Denuvo. Tuttavia bisogna tenere presente che la stampa ha ottenuto l'accesso al gioco in anticipo rispetto alla data di uscita, fissata ad oggi, e che dunque non si tratta della versione già patchata che verrà resa disponibile in giornata tramite Ubisoft Connect ed Epic Games Store.

Questo dettaglio è stato segnalato sui social da varie fonti. Menzioniamo in particolare il giornalista Timo Schmidt, che per l'appunto afferma che quando ha ricevuto il suo codice review non era presente Denuvo, che successivamente è stato aggiunto durante la notte tra il 4 e il 5 ottobre 2023.

Perché è importante?

C'è da dire che anche se Ubisoft non si è mai pronunciata ufficialmente in merito, l'inclusione di Denuvo in Assassin's Creed Mirage era scontata per molti utenti, visto che il DRM è stato impiegato per tutti gli altri giochi pubblicati dalla casa francese. Quello che fa storcere il naso in questo caso, se confermato, è l'averlo aggiunto solo dopo la pubblicazione delle recensioni in quanto falserebbe parzialmente i giudizi degli addetti stampa che hanno provato la versione PC, dato che Denuvo talvolta può impattare negativamente sulle performance dei giochi.

Stando a quanto afferma VGC non sembrerebbe essere questo il caso fortunatamente, ovvero le prestazioni non avrebbero subito impatti significativi dopo l'aggiunta di Denuvo, per quanto in ogni caso si tratta sicuramente di un'operazione poco elegante da parte di Ubisoft.

Per completezza e correttezza, ribadiamo che la nostra recensione di Assassin's Creed Mirage si basa sulla versione PS5, quindi non possiamo confermare se effettivamente Denuvo è stato aggiunto prima o dopo la scadenza dell'embargo.