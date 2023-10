Assassin's Creed Mirage: la patch 1.0.2 arriva oggi, ecco orario, dimensioni e dettagli

Miglioramenti alle performance e bug

Stando alle note ufficiali della patch 1.0.2 di Assassin's Creed Mirage, che potrete leggere al completo a questo indirizzo (purtroppo al momento solo in inglese), si tratta del classico aggiornamento del day one, mirato a limare alcune imperfezioni, risolvere bug e migliorare le performance.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, le patch note affermano che sono stati apportati numerosi miglioramenti grafici, all'ambiente, ai VFX e alla stabilità generale. Sono state anche ottimizzate le impostazioni per le modalità ultrawide e multischermo e risolti alcuni problemi relativi alle animazioni di Basim, i nemici e i boss.

Sono stati risolti anche vari bug relativi alle quest che potenzialmente potrebbero impedire la progressione nelle missioni principali e secondarie del gioco, dunque il consiglio è sicuramente quello di scaricare l'aggiornamento prima di buttarsi a capofitto nell'avventura.

Assassin's Creed Mirage è disponibile da oggi per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, mentre il lancio su iPhone 15 Pro è previsto per i primi mesi del 2024. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione dell'ultimo capitolo della saga Ubisoft.