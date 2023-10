Destiny 2 festeggia l’Oktoberfest: ecco i codici per il nuovo emblema

Come ogni ciclo stagionale di Destiny 2, Bungie dopo sette o otto settimane di storia comincia a proporre una serie di eventi tematici. Prima di aprire i battenti sulla Festa delle Anime Perdute, però, lo studio di Seattle ha deciso di festeggiare l'Oktoberfest con un simpatico emblema a tema chiamato, giustamente, PROST. In esclusiva per la community di Multiplayer.it, nella giornata di oggi abbiamo ben 500 emblemi da regalare a tutti voi! PROST a tutti voi! Manca solo una stagione prima dell'arrivo della Forma Ultima, l'espansione che chiuderà il ciclo della Luce e dell'Oscurità iniziato 10 anni fa con Destiny 1, nel frattempo abbiamo ancora tanti nemici potenti da sconfiggere e il ritorno di una divinità ascendente dell'alveare da gestire. Prima di ricapitolare quello che è successo finora nella Stagione delle Arti Magiche di Destiny 2, parliamo un secondo di come ottenere i nuovi emblemi.

Come ottenere l'emblema di Destiny 2 dell'Oktoberfest gratis Ecco l'emblema che potrete ottenere per celebrare l'Oktoberfest su Destiny 2 Con la fine dell'impresa settimanale della Stagione delle Arti Magiche, di cui non faremo spoiler, inizia il periodo di attesa che ci separa dalla prossima stagione e durante il quale Destiny organizza piccoli e grandi eventi per celebrare la sua community. L'autunno è il tempo della Festa delle Anime perdute, l'attività a tema Halloween in cui le mappe e l'equipaggiamento si fanno sinistri e spaventosi. Prima, però, Bungie ha deciso di festeggiare l'Oktoberfest con un giveaway di emblemi che potrete riscattare gratis cliccando su questo link .

Come scaricare l'emblema di Destiny 2 Una volta ottenuto il codice (che ricordiamo vale a prescindere dalla piattaforma su cui giocate Destiny 2), per riscattare l'emblema dovete: Accedere a Bungie.net con il proprio profilo di Destiny 2

Entrare nella pagina per riscattare i codici

Inserire il codice ricevuto qui su Multiplayer.it e accettare

Una volta in-game troverete il vostro emblema Per indossare il vostro nuovo emblema vi basterà andare nella sezione Collezioni, cliccare sulla cartella Stile e selezionare la sezione Generale. Scorrendo con le frecce verso destra troverete lì il nuovo oggetto cosmetico.

A che punto è Destiny 2? La storia di Destiny nella Stagione delle Arti Magice ci vede offrire tributi in forma di uccisioni a Eris Morn per completare la sua trasformazione nella dea della Vendetta dell'Alveare Ora non resta che aspettare l'arrivo della Festa delle Anime perdute prima, e della Stagione 23 poi per prepararci al meglio alla Forma Ultima, l'espansione che chiuderà il ciclo della Luce e dell'Oscurità. Non temete, Bungie ha già delineato i suoi piani per il futuro di Destiny 2 che continuerà a raccontare le storie dei Guardiani. C'è un solo individuo in grado di riportare in vita Savathun: Immaru, il suo spettro. Questo cowboy lucente, però, ha ricevuto delle istruzioni molto precise nel caso la sua padrona fosse morta, ovvero di non resuscitarla fino a quando sua sorella Xivu Arath, la Dea della Guerra dell'Alveare, non fosse stata eliminata. Questo perché Savathun ha tradito il Testimone rompendo il patto con il suo famiglio verme e slegandosi dall'alleanza che la soggiogava al signore dell'Oscurità. Xivu è la sua luogotenente di punta, quindi eliminarla significherebbe indebolire ancora di più le fila del nostro avversario in attesa del confronto finale nel Cuore Pallido del Viaggiatore il prossimo febbraio. Uccidere una dea della guerra è complicato, soprattutto visto il modo in cui l'Alveare misura la sua forza: i tributi. La Logica della Spada è la filosofia di vita fondativa di questa specie conquistatrice e, semplificando, predica che il proprio posto nell'universo vada meritato con la forza. Eliminando esseri più deboli, e quindi non meritevoli di stare al mondo, un credente della Logica della Spada diventa più forte e, dopo milioni di anni di conquiste, Xivu è di una potenza difficilmente misurabile. Per provare a raggiungere il suo livello di potere, Eris Morn ha compiuto un rituale usando la magia dell'Alveare, acquisendo la possibilità di trasformarsi in una divinità così da poter ricevere tributi e diventare abbastanza forte da sfidare Xivu. Destiny ha tanti personaggi principali, molti dei quali non si fanno scrupoli nel dare voce alle proprie preoccupazioni quando si tratta di mettere in gioco il destino del Sistema Solare Questo processo sta pesando molto sulla cacciatrice e ha causato non poche reazioni di sgomento e preoccupazione negli alleati dell'Avanguardia. La più irosa nel manifestare il suo disappunto è stata Elsie Bray, l'Ignota Exo, perché nei suoi viaggi tra le linee temporali ha incontrato tante versioni di Eris che hanno ceduto al potere dell'Oscurità e si sono trasformate in tiranni senza scrupoli. Grazie all'amicizia di Ikora Rey, Avanguardia degli stregoni, e al nostro supporto però, nella nostra linea temporale Eris non ha raggiunto quella solitudine e disperazione che l'hanno portata a trasformarsi in un oppressore. Nonostante questo Immaru ci ha tenuto a farci sapere che non siamo minimamente pronti ad affrontare Xivu e che al primo segno di cedimenti ci lascerà al nostro destino.