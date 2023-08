Destiny 2: scopriamo La Forma Ultima, la più recente espansione

La Forma Ultima , questo il titolo dell'espansione, rappresenterà il culmine di dieci anni di narrativa nello sparatutto di Bungie . Come vi abbiamo anticipato nel nostro grande riassunto della storia di Destiny , ovviamente finora, potevamo aspettarci che l'ambientazione della nuova espansione fosse l'interno del Viaggiatore, ma nella presentazione è stato fatto trapelare un dettaglio in più: ci troveremo all'interno del Pallido Cuore del Viaggiatore, la sorgente di un potere di cui il Testimone ha bisogno per mettere in atto il suo piano di cancellazione totale dell'universo.

La Forma Ultima, il Cuore Pallido del Viaggiatore e il ritorno di Cayde-6

Ne La Forma Ultima novizi e veterani si ritroveranno per la prima volta all'interno del Viaggiatore in un luogo plasmato dai loro stessi ricordi

Quella de La Forma Ultima è una missione difficilissima: concludere una saga che dura da dieci anni e insieme gettare le basi per le avventure nel futuro dei Guardiani. Come ogni anno, la nuova espansione introdurrà una nuova destinazione e quale luogo migliore del Pallido Cuore del Viaggiatore per dare ai giocatori le risposte che stanno aspettando da un decennio. Il dio silente dell'universo di Destiny è sempre stato un mistero imperscrutabile per coloro che da tempo si chiedono chi o cosa ci sia al suo interno e guida le sue azioni. Alla fine dell'Eclissi il Testimone si è aperto un varco per il cuore del Viaggiatore e ne La Forma Ultima potremo raggiungerlo. Al di là del portale si trova non solo un luogo paracausale (quindi non vincolato dalle leggi di causa ed effetto) plasmato dai ricordi e dalle esperienze passate dei Guardiani, ma anche un volto familiare di cui i fan hanno sentito molto la mancanza: quello di Cayde-6. La sua "resurrezione" era stata già tesa nota da un precedente trailer e ancora non sappiamo come sia possibile che l'avanguardia dei cacciatori sia ancora in vita, ma è stato confermato che sarà lui la voce che ci guiderà nelle nostre missioni nel Pallido Cuore del Viaggiatore.

"Quando Spettro ci ha resuscitato per la prima volta non sapevamo davvero il perché. Ora la nostra missione è chiara, dobbiamo proteggere il Viaggiatore e la vita nell'Universo che il Testimone vuole distruggere" ha detto Jimmie Myers, il cinematic director di Bungie. Il Cuore Pallido del Viaggiatore è l'origine del potere della Luce e il Testimone vuole unirlo alla sua manifestazione dell'Oscurità per poter controllare la realtà e mettere in atto la Forma Ultima, uno stato dell'esistenza perfetto, immobile e privo di dolore. Quando lo raggiungeremo in questo nuovo luogo il suo piano non sarà ancora compiuto quindi dovremo trovare un modo per fermarlo definitivamente. La nuova destinazione di Destiny 2 è unica non solo dal punto di vista narrativo, ma anche del gameplay. Esteticamente è piena di riferimenti al passato di ogni Guardiano, alle sue avventure, ai suoi nemici più forti e ai suoi momenti di maggior trionfo. Questo perché questo luogo cambia in base a chi vi entra: il Testimone ha plasmato le regioni in cui si è stabilito mentre il resto dell'ambientazione si è adattato per riflettere le nostre esperienze. Tutti questi elementi, però, sono mescolati, contorti e "vi faranno sentire strani", ha detto Nix Kinney, associate producer di Destiny 2. Uno di questi luoghi iconici è la Torre di Destiny 1 che farà il suo tanto atteso ritorno in questo luogo di mistero e conflitto.

"Il Cuore Pallido del Viaggiatore sarà la nostra prima destinazione lineare perché vogliamo che i giocatori inizino in un luogo sicuro e familiare che diventa sempre più ostile e corrotto" continua Kinney. Parte di questa esperienza, familiare e insieme contorta, sono anche i due nuovi nemici che verranno introdotti nella Forma Ultima: i Soggiogatori. Questi mini-boss simili a Rhulk avranno a disposizione i poteri della Stasi e della Telascura e li useranno contro di voi. Sarà interessante vedere con che frequenza li incontreremo e quali saranno le strategie, le armi e i poteri migliori per sconfiggerli. Quello de La Forma Ultima, poi, sarà un viaggio tanto grandioso e pieno di risposte alle grandi domande, quanto personale, dato che ci rimetterà in contatto con i personaggi più iconici di questo universo come Zavala, Ikora, Spettro e Cayde-6. Come potevamo aspettarci, non sarà alla fine della campagna che affronteremo il Testimone, ma nel Raid che uscirà poco dopo. Kinney, però, ha detto che "potrebbe non essere sufficiente". L'endgame de La Forma Ultima vuole rimanere misterioso come il resto dell'espansione: per questo non ci saranno anteprime o fasi di beta: il 27 febbraio tutti avranno accesso alla stessa esperienza.